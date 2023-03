Barbie nude in vetrina, scatta la maxi multa: "Offesa al pubblico decoro" (Di lunedì 13 marzo 2023) Atelier fiorentino nella bufera. Quasi 200 euro di multa per aver esposto in vetrina alcune Barbie nude e in posizioni equivoche. Le accuse dei vigili urbani Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Atelier fiorentino nella bufera. Quasi 200 euro diper aver esposto inalcunee in posizioni equivoche. Le accuse dei vigili urbani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Artepiombo, artista di 47 anni, ha ricevuto una multa di 160 euro dai vigili urbani per aver esposto delle bambole… - Vanganel : RT @fanpage: Artepiombo, artista di 47 anni, ha ricevuto una multa di 160 euro dai vigili urbani per aver esposto delle bambole in presunti… - Dome689 : RT @fanpage: Artepiombo, artista di 47 anni, ha ricevuto una multa di 160 euro dai vigili urbani per aver esposto delle bambole in presunti… - Verdoux11 : RT @fanpage: Artepiombo, artista di 47 anni, ha ricevuto una multa di 160 euro dai vigili urbani per aver esposto delle bambole in presunti… - Moonrider_acme : RT @fanpage: Artepiombo, artista di 47 anni, ha ricevuto una multa di 160 euro dai vigili urbani per aver esposto delle bambole in presunti… -