Barbara D’Urso, attimi di panico e paura dietro le quinte: scatta l’allarme, cosa è successo (Di lunedì 13 marzo 2023) Si è trattato di un vero e proprio momento di panico per Barbara D’Urso che poche ore fa ha raccontato cosa le è accaduto mentre era a teatro. La conduttrice televisiva, infatti, durante l’ultima tappa del suo tour teatrale con Taxi a due piazze, si è spaventata tantissimo, temendo addirittura il peggio. Nel corso dello L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 13 marzo 2023) Si è trattato di un vero e proprio momento diperche poche ore fa ha raccontatole è accaduto mentre era a teatro. La conduttrice televisiva, infatti, durante l’ultima tappa del suo tour teatrale con Taxi a due piazze, si è spaventata tantissimo, temendo addirittura il peggio. Nel corso dello L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: con il 22.12% di share (pari a 1.879.000 spettatori) il programma di… - QuiMediaset_it : Nuovo record per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso segna il miglior ascolto del 202… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia… - durso_club : La forza di Barbara d'Urso è travolgente! La sua energia contagiosa e la passione per ciò che fa, tra teatro e tv,… - rosalba95777970 : @trashastrale @carmelitadurso Barbara D'Urso neppure le scarpe le pulisce! -