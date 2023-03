Banche Usa | dopo Svb fallisce anche Signature Tesoro e Fed | protezioni al 100% dei depositi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Cresce la paura di contagio finanziario tra le authority, che intervengono con misure eccezionali. Nuova linea di credito Fed per istituti in affanno

Il presidenteJoe Biden ha giurato di ritenere 'pienamente responsabili' gli artefici del ...e a continuare i nostri sforzi per rafforzare la supervisione e la regolamentazione dellepiù ...Lo affermano il Tesoro, la Fdic e la Fed in merito al piano delineato per Silicon Valley Bank. '...93% dei depositi non è assicurato La Fed renderà disponibili ulteriori finanziamenti alle...La Fed renderà disponibili ulteriori finanziamenti alleper assicurare che siano in grado di rispondere alle richieste dei clienti. Lo annuncia la Fed in una nota, dicendosi pronta ad ...

Silvergate e Silicon Valley, crollano le banche Usa della nuova economia. I timori di un nuovo 2008 affossano le Borse ... Open

Un'altra banca americana nella bufera va a gambe all'aria e il timore ... molti protagonisti d'avanguardia dell'economia Usa hanno ingente liquidità parcheggiata in conti presso l'istituto e ...