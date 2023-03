Banche: Giorgetti, Mef segue vicenda Svb, monitoraggio regolare su sistema (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar.(Adnkronos) - Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti "segue con attenzione gli sviluppi delle vicende legate alla Silicon Valley Bank e alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane". Lo si legge in una nota del Mef in cui il ministro sottolinea come "il sistema bancario italiano ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità". "Apprezziamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività valutando anche le implicazioni per la condotta della politica monetaria e per la stabilità finanziaria" conclude Giorgetti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar.(Adnkronos) - Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlocon attenzione gli sviluppi delle vicende legate alla Silicon Valley Bank e alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane". Lo si legge in una nota del Mef in cui il ministro sottolinea come "ilbancario italiano ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità". "Apprezziamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività valutando anche le implicazioni per la condotta della politica monetaria e per la stabilità finanziaria" conclude

