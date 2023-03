Bambini, l'ultima battaglia della destra è il regolamento europeo di filiazione (Di lunedì 13 marzo 2023) Riguarda il certificato europeo di filiazione, per garantire uguali diritti in tutti i Paesi dell'Unione per i minori adottati o di coppie omogenitoriali. Ma in Italia la destra vuole bloccarlo con fake news come l'agevolazione della maternità surrogata Leggi su wired (Di lunedì 13 marzo 2023) Riguarda il certificatodi, per garantire uguali diritti in tutti i Paesi dell'Unione per i minori adottati o di coppie omogenitoriali. Ma in Italia lavuole bloccarlo con fake news come l'agevolazionematernità surrogata

