Bambina scappa di casa di notte: "Mio marito si è svegliato alle 4, lei non era nel lettino" (Di lunedì 13 marzo 2023) Camminava da sola, impaurita e in lacrime. Così una ragazza nel cuore della notte di domenica ha trovato a Monza, lungo il canale Villoresi, una Bambina che si era persa. La piccola, 12 anni, di origine sudamericana, non parlava italiano. E...

