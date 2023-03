Bambina di 3 anni trova una pistola carica in casa: spara e uccide la sorellina (Di lunedì 13 marzo 2023) Una Bambina di tre anni ha preso in mano una pistola , ha sparato alla sorellina di 4 anni e l'ha uccisa: una incredibile tragedia avvenuta in Texas , l'ennesimo caso legato alla proliferazione delle ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Unadi treha preso in mano una, hato alladi 4e l'ha uccisa: una incredibile tragedia avvenuta in Texas , l'ennesimo caso legato alla proliferazione delle ...

