Balogun segna (ancora), il Milan osserva: i numeri (Di lunedì 13 marzo 2023) Altra partita, altro gol. Folarin Balogun ha trascinato ancora una volta il Reims: 1-0 al Monaco, 16º gol in Ligue 1 in questa stagione.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Altra partita, altro gol. Folarinha trascinatouna volta il Reims: 1-0 al Monaco, 16º gol in Ligue 1 in questa stagione....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Balogun segna (ancora), il Milan osserva: i numeri: Altra partita, altro gol. Folarin Balogun ha trascinato ancora… - _ScoutistaMT_ : @GabrieleBollino Tipico profilo che segna ovunque va. Per fisicità è forse più simile a Balogun per esempio. Ma c'ha un fiuto clamoroso. - Maignangioia : @Hernandzismo19 @MilanNewsit Balogun ha già un nome che resterà negativamente nella storia del calcio. Non è credib… - infoitsport : Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) - ferrante_pie : RT @theMilanZone_: ?? #Milan, occhi su #Balogun per l'attacco: segna col #Reims ma è dell'#Arsenal, la richiesta dei Gunners si aggira attor… -