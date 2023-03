Back to School | tanti ex Vipponi ed ex naufraghi nel cast della seconda stagione |  ecco chi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sta per tornare su Italia 1to, il programma in cui un gruppo di vip si mette alla prova tornando sui banchi di scuola per provare a superare l’esame di quinta elementare. Dopo la scorsa edizione, condotta da Nicola Savino, il programma torna in tv con la conduzione di Federica Panicucci e tra i concorrenti ci sono diversi volti provenienti dal Gf Vip e da L’Isola de Famosi. Dal Grande Fratello Vip arrivano Aldo Montano dal Gf Vip 6, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, entrambi conduttori dell’attuale edizione del Gf Vip Party; mentre da L’Isola dei famosi Awed e Carmen Di Pietro, che ha preso parte alla scorsa edizione del reality condotto da Ilary Blasi insieme al figlio Alessandro. Pronto a mettersi in gioco anche Walter Zenga, padre di Andrea, ex concorrente del Gf Vip 5, oggi legato a Rosalinda Cannavò, e Natasha Stafanenko, che invece ...

