Avvolge il figlioletto nella plastica per punirlo | i servizi sociali glielo tolgono | lei piange su TikTok ' Pensavo fosse divertente'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il mondo dei social è croce e delizia della nostra epoca. Ha il potere di far diventare famosi, ma allo stesso tempo amplifica gli errori commessi. Proprio come nel caso dellaer Savannah ...

Il mondo dei social è croce e delizia della nostra epoca. Ha il potere di far diventare famosi, ma allo stesso tempo amplifica gli errori commessi. Proprio come nel caso della tiktoker Savannah ...Il mondo dei social è croce e delizia della nostra epoca. Ha il potere di far diventare famosi, ma allo stesso tempo amplifica gli errori commessi. Proprio come nel caso della tiktoker Savannah ...