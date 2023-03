“Avvelenato dai russi”. Il leader in fin di vita: organi vicini al collasso (Di lunedì 13 marzo 2023) La Georgia è in subbuglio ed è tornato a parlare pure l'ex presidente filo-occidentale, Mikheil Saakashvili. L'uomo ha detto a Sky News che sta per morire nell'ospedale in cui è stato trasferito dal carcere: a Sky News è stato negato l'accesso all'ospedale, ma ha trasmesso le domande al suo avvocato e ricevuto risposte scritte a mano. Alla domanda su quanto fosse vicino alla morte, Saakashvili ha detto: "Inizialmente pesavo 120 chilogrammi, ora 64, se arrivo a meno di 60 i medici prevedono un'insufficienza multiorgano. Sono sempre a letto, le mie ossa si stanno disintegrando e mi danno un dolore lancinante. Si sta lentamente e costantemente deteriorando il corpo. Sto arrivando al punto in cui i medici si aspettano che molti dei miei organi collassino. Passo tutto il mio tempo a letto perché non riesco più ad alzarmi”. Saakashvili, che guidò la ‘Rivoluzione delle rose' ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) La Georgia è in subbuglio ed è tornato a parlare pure l'ex presidente filo-occidentale, Mikheil Saakashvili. L'uomo ha detto a Sky News che sta per morire nell'ospedale in cui è stato trasferito dal carcere: a Sky News è stato negato l'accesso all'ospedale, ma ha trasmesso le domande al suo avvocato e ricevuto risposte scritte a mano. Alla domanda su quanto fosse vicino alla morte, Saakashvili ha detto: "Inizialmente pesavo 120 chilogrammi, ora 64, se arrivo a meno di 60 i medici prevedono un'insufficienza multiorgano. Sono sempre a letto, le mie ossa si stanno disintegrando e mi danno un dolore lancinante. Si sta lentamente e costantemente deteriorando il corpo. Sto arrivando al punto in cui i medici si aspettano che molti dei mieicollassino. Passo tutto il mio tempo a letto perché non riesco più ad alzarmi”. Saakashvili, che guidò la ‘Rivoluzione delle rose' ...

