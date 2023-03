“Avrei sparato anch’io”: la frase agghiacciante dell’anarchico Valitutti in difesa di Cospito a “Non è l’Arena” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Sì, Avrei sparato anche io”. Fuori da ogni argine umano, l’anarchico Nello Valitutti pronuncia una frase indegna. Gianluigi Paragone riesce a strappargli una agghiacciante confessione. Ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, conduttore e pubblico rimangono sconvolti con le sue parole su Alfredo Cospito. “Lei è furbo, ha chiesto scusa al pubblico ma ha ribadito affermazioni gravi, dicendo che non è falso – lo incalza Paragone -; ma resta il merito della gravità assoluta delle sue frasi. Lei vuole parlare di politica e resta dentro una visione stragista; lei usa il lessico della lotta armata. Anche io lotto contro le multinazionali, ma io e lei non potremo mai incontrarci. A casa, lo dico con la sua stessa franchezza, la prendono per matto. Lei dice che anche lei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023) “Sì,anche io”. Fuori da ogni argine umano, l’anarchico Nellopronuncia unaindegna. Gianluigi Paragone riesce a strappargli unaconfessione. Ospite di Massimo Giletti a Non è, conduttore e pubblico rimangono sconvolti con le sue parole su Alfredo. “Lei è furbo, ha chiesto scusa al pubblico ma ha ribadito affermazioni gravi, dicendo che non è falso – lo incalza Paragone -; ma resta il merito della gravità assoluta delle sue frasi. Lei vuole parlare di politica e resta dentro una visione stragista; lei usa il lessico della lotta armata. Anche io lotto contro le multinazionali, ma io e lei non potremo mai incontrarci. A casa, lo dico con la sua stessa franchezza, la prendono per matto. Lei dice che anche lei ...

