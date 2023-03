Aveva 16 dosi di Crack: sorpreso a Montella (Di lunedì 13 marzo 2023) Aveva con se 16 dosi di Crack. I cararabinieri lo hanno sorpreso a Montella durante un controllo stradale: denunciato 50enne Aveva con se 16 dosi di Crack, lo hanno sorpreso a Montella. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 50enne di Lioni per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto a Montella in orario pomeridiano, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito. L’atteggiamento sospetto dell’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’attività, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 13 marzo 2023)con se 16di. I cararabinieri lo hannodurante un controllo stradale: denunciato 50ennecon se 16di, lo hanno. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 50enne di Lioni per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto ain orario pomeridiano, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito. L’atteggiamento sospetto dell’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’attività, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato ...

