Austin Theory: “Finn Balor mi ha aiutato molto quando ho esordito nel Main Roster” (Di lunedì 13 marzo 2023) Austin Theory ha avuto un bel percorso in WWE nell’ultimo anno, dalla collaborazione con personaggi del calibro di Vince McMahon e John Cena, alla lotta contro Pat McAfee a WrestleMania 38, alla vittoria della valigetta del Money in the Bank e dello Unites States Championship per due volte. Dire che Theory è cresciuto moltissimo è un eufemismo. Il campione degli Stati Uniti ha recentemente parlato con il podcast “Inside The Ropes” della sua crescita come performer. Finn Balor ma non solo, chi ha aiutato Theory nella sua crescita A Theory è stato chiesto se qualche wrestler lo abbia aiutato nel suo percorso, e lui ha dato credito a Finn Balor del Judgement Day. “Finn è ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 marzo 2023)ha avuto un bel percorso in WWE nell’ultimo anno, dalla collaborazione con personaggi del calibro di Vince McMahon e John Cena, alla lotta contro Pat McAfee a WrestleMania 38, alla vittoria della valigetta del Money in the Bank e dello Unites States Championship per due volte. Dire cheè cresciuto moltissimo è un eufemismo. Il campione degli Stati Uniti ha recentemente parlato con il podcast “Inside The Ropes” della sua crescita come performer.ma non solo, chi hanella sua crescita Aè stato chiesto se qualche wrestler lo abbianel suo percorso, e lui ha dato credito adel Judgement Day. “è ...

