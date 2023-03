Aurora Ramazzotti finisce nella bufera dopo questa foto: occhio al dettaglio (Di lunedì 13 marzo 2023) Personaggi Tv. , non si nota subito. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventerà mamma molto presto: la ragazza è entrata ufficialmente nel nono mese di gravidanza e quindi fra un mesetto nascerà il suo primogenito avuto dal suo compagno storico Goffredo Cerza. In questi giorni la bella Aurora sta mostrando ai suoi followers su Instagram le cose che ha comprato per il piccolo e poche ore fa ha deciso di fare anche un room tour della cameretta che ospiterà a breve il bebè. I fan, però, hanno notato un dettaglio che ha scatenato la loro rabbia: vediamo di che cosa si tratta.



Leggi anche: Aurora Ramazzotti irriconoscibile! Così non si era mai vista: cos’è successo Leggi anche: Aurora Ramazzotti, la notizia sul parto: cosa ha rivelato ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 marzo 2023) Personaggi Tv. , non si nota subito. La figlia di Erose Michelle Hunziker diventerà mamma molto presto: la ragazza è entrata ufficialmente nel nono mese di gravidanza e quindi fra un mesetto nascerà il suo primogenito avuto dal suo compagno storico Goffredo Cerza. In questi giorni la bellasta mostrando ai suoi followers su Instagram le cose che ha comprato per il piccolo e poche ore fa ha deciso di fare anche un room tour della cameretta che ospiterà a breve il bebè. I fan, però, hanno notato unche ha scatenato la loro rabbia: vediamo di che cosa si tratta.Leggi anche:irriconoscibile! Così non si era mai vista: cos’è successo Leggi anche:, la notizia sul parto: cosa ha rivelato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @fanpage: Michelle Hunziker sta per diventare nonna e sui social ha voluto celebrare la bellezza di Aurora Ramazzotti in gravidanza? htt… - 361_magazine : Aurora Ramazzotti, manca poco al parto e dal suo profilo Instagram ha pubblicato la foto della cameretta del suo bi… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Aurora Ramazzotti e la foto della cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i fan: «Così non va bene» htt… - leggoit : Aurora Ramazzotti e la foto della cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i fan: «Così non v… - glooit : Aurora Ramazzotti irriconoscibile: valanga di critiche sui social leggi su Gloo -