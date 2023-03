Aurora Ramazzotti e la foto della cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i fan: 'Così non va bene' (Di lunedì 13 marzo 2023) Aurora Ramazzotti è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza . Entrata ufficialmente nel nono mese la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato la cameretta che accoglierà il bambino ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023)è ormai agli sgocciolisua gravidanza . Entrata ufficialmente nel nono mese la figlia di Michelle Hunziker ed Erosha mostrato lache accoglierà il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Aurora Ramazzotti e la foto della cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i fan: «Così non v… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Michelle Hunziker sta per diventare nonna e sui social ha voluto celebrare la bellezza di Aurora Ramazzotti in gravidanza? htt… - fanpage : Michelle Hunziker sta per diventare nonna e sui social ha voluto celebrare la bellezza di Aurora Ramazzotti in grav… - leggoit : Aurora Ramazzotti, la battaglia contro l'acne: sui social le foto prima e dopo il percorso di cura (durato tre anni) - RebeccaMazzante : Stanotte ho sognato che canticchiavo le canzoni di Eros Ramazzotti con Aurora Ramazzotti e le dicevo che volevo and… -