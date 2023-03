Aurigemma eletto presidente del Consiglio regionale del Lazio

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Fumata bianca alla seconda votazione per l’elezione deldeldel: il consigliere Fdi Antonelloè statocon 36 voti. Quindici le schede bianche. Per la seconda votazione la maggioranza richiesta era di tre quinti sul totale dei consiglieri, ovvero 31 voti sufficienti. Alla prima chiama,aveva raggiunto quota 33 voti (18 schede bianche) a fronte di un quorum previsto di 34 voti sul totale dei consiglieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

