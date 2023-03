Aumenti delle pensioni cancellati: la BCE durissima li gela, allarme pensionati e INPS (Di lunedì 13 marzo 2023) La rivalutazione delle pensioni italiane non piace alla BCE. Siamo di fronte al rischio di perdere gli Aumenti per tutto l’anno? La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha espresso la sua contrarietà alla rivalutazione delle pensioni italiane. Il meccanismo non è in linea con le idee della BCE e la presidente propone delle soluzioni alternative. la BCE boccia le rivalutazioni delle pensioni – ilovetrading.itLa rivalutazione delle pensioni in Italia non è cosa nuova. Avviene ogni anno, per permettere alle pensioni di rimanere al passo con il tasso di inflazione che il nostro paese sta subendo. Le pensioni, infatti, sono particolarmente a rischio in periodi di ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 13 marzo 2023) La rivalutazioneitaliane non piace alla BCE. Siamo di fronte al rischio di perdere gliper tutto l’anno? La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha espresso la sua contrarietà alla rivalutazioneitaliane. Il meccanismo non è in linea con le idee della BCE e la presidente proponesoluzioni alternative. la BCE boccia le rivalutazioni– ilovetrading.itLa rivalutazionein Italia non è cosa nuova. Avviene ogni anno, per permettere alledi rimanere al passo con il tasso di inflazione che il nostro paese sta subendo. Le, infatti, sono particolarmente a rischio in periodi di ...

