Attraversano sui binari a pochi metri dal sottopassaggio e vengono falciati da un treno in corsa: morti due 15enni (Di lunedì 13 marzo 2023) Qualcuno li avrebbe visti camminare lungo la strada statale 38, poi scavalcare il muretto di separazione dai binari ferroviari, proprio a pochi metri dal sotto passaggio che gli avrebbe consentito di attraversare in sicurezza: sono morti così, falciati da un treno in corsa, Ajeti Meriton, nato in Kosovo, e Manuel Gabriel Tejada Reyes, origini sudamericane, entrambi quindicenni, all’altezza della stazione di San Pietro, frazione di Berbenno, in Valtellina. Avevano trascorso il pomeriggio al luna park insieme ad una decina di amici, stavano andando a prendere il treno che li avrebbe riportati a Sondrio, dove abitano. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, si ipotizza che abbiano attraversato sui binari per ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) Qualcuno li avrebbe visti camminare lungo la strada statale 38, poi scavalcare il muretto di separazione daiferroviari, proprio adal sotto passaggio che gli avrebbe consentito di attraversare in sicurezza: sonocosì,da unin, Ajeti Meriton, nato in Kosovo, e Manuel Gabriel Tejada Reyes, origini sudamericane, entrambi quindicenni, all’altezza della stazione di San Pietro, frazione di Berbenno, in Valtellina. Avevano trascorso il pomeriggio al luna park insieme ad una decina di amici, stavano andando a prendere ilche li avrebbe riportati a Sondrio, dove abitano. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, si ipotizza che abbiano attraversato suiper ...

