Attraversano i binari | due giovani travolti e uccisi dal treno | forse era un tragico gioco

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 marzo 2023) Duessimi, un 15enne e un 17enne, sono statida unin corsa, a San Pietro di Berbenno, in Valtellina. I ragazzi, provenienti da Sondrio, avevano passato il pomeriggio di domenica in un luna park e dovevano prendere proprio unper tornare a casa, ma invece di attraversare iattraverso un sottopasso, che dista poco più di 50 metri dal luogo in cui si trovavano, hanno deciso,per una chi attraversava per ultimo iprima dell’arrivo delin corso, hanno scavalcato un muretto e deciso di avventurarsi nell’ultima tragica corsa. Il macchinista del, che viaggiava a 100 chilometri orari e che non doveva fermarsi ...