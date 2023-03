ATP Indian Wells 2023, la rabbia di Medvedev: “Questo campo è il peggiore su cui abbia mai giocato” (Di lunedì 13 marzo 2023) Daniil Medvedev ieri è riuscito ad imporsi, nonostante un po’ di fatica, nei sedicesimi di finale in quel di Indian Wells: il russo ha battuto il bielorusso Ilya Ivashka in tre set per 6-2 3-6 6-1. Nel secondo set il russo è andato in crisi per lunghi tratti e ha sfogato la sua rabbia verso l’arbitro, prendendosela soprattutto con i campi statunitensi. ATP Indian Wells 2023, Daniil Medvedev in tre set su Ivashka. Zverev, Rublev agli ottavi e Ruud si ferma Le sue parole: “Questo è il peggiore campo su cui abbia mai giocato nella mia vita. Non mi venite a dire che si tratta di un campo in cemento, perché non lo è!”. E poi ha ironizzato: ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Daniilieri è riuscito ad imporsi, nonostante un po’ di fatica, nei sedicesimi di finale in quel di: il russo ha battuto il bielorusso Ilya Ivashka in tre set per 6-2 3-6 6-1. Nel secondo set il russo è andato in crisi per lunghi tratti e ha sfogato la suaverso l’arbitro, prendendosela soprattutto con i campi statunitensi. ATP, Daniilin tre set su Ivashka. Zverev, Rublev agli ottavi e Ruud si ferma Le sue parole: “è ilsu cuimainella mia vita. Non mi venite a dire che si tratta di unin cemento, perché non lo è!”. E poi ha ironizzato: ...

