ATP Indian Wells 2023, Daniil Medvedev in tre set su Ivashka. Zverev, Rublev agli ottavi e Ruud si ferma (Di lunedì 13 marzo 2023) Calato il sipario sugli incontri del terzo turno del Masters1000 di Indian Wells 2023 riguardanti la parte bassa del tabellone. Tutto sommato, le conferme ci sono state, ma anche una grossa sorpresa, se si guarda alla classifica. Partiamo da chi non ha deluso, da questo punto di vista, ovvero Daniil Medvedev. Il russo ha portato a 16 la sua striscia di vittorie consecutive, anche se contro il bielorusso Ilya Ivashka (n.86 del ranking) il nativo di Mosca qualche crepa l'ha mostrata. Successo in tre set per il n.6 del ranking con lo score di 6-2 3-6 6-1. Un secondo parziale nel quale Medvedev si è un po' disunito, ma poi abile a resettare e a far valere la sua maggior solidità. Si prospetta una sfida da urlo negli ottavi di finale dal momento che dall'altra parte del ...

