Atletica, morto Dick Fosbury: aveva 76 anni, rivoluzionò il salto in alto (Di lunedì 13 marzo 2023) Il campione olimpico del salto in alto a Città del Messico 1968 Richard Douglas Fosbury, noto al grande pubblico come Dick, è morto quest’oggi a 76 anni. A lui si deve la rivoluzione del suo sport: lo stile Fosbury superò lo scavalcamento ventrale, sancendo la nuova tecnica nel rovesciare il corpo all’indietro e cadendo sulla schiena, ormai diventata consuetudine per tutti i saltatori. A darne per primo notizia è stato il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. “È con il cuore addolorato che devo rilasciare la notizia che l’amico e cliente di lunga data Dick Fosbury è morto pacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo un breve periodo con una recidiva di linfoma. La leggenda ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Il campione olimpico delina Città del Messico 1968 Richard Douglas, noto al grande pubblico come, èquest’oggi a 76. A lui si deve la rivoluzione del suo sport: lo stilesuperò lo scavalcamento ventrale, sancendo la nuova tecnica nel rovesciare il corpo all’indietro e cadendo sulla schiena, ormai diventata consuetudine per tutti i saltatori. A darne per primo notizia è stato il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. “È con il cuore addolorato che devo rilasciare la notizia che l’amico e cliente di lunga datapacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo un breve periodo con una recidiva di linfoma. La leggenda ...

