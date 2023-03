Atletica: è morto Dick Fosbury, l’uomo che rivoluzionò il salto in alto (Di lunedì 13 marzo 2023) Tragica scomparsa nel mondo dell’Atletica. All’età di 76 anni ci ha lasciati Dick Fosbury, l’uomo che alla fine degli anni ’60 rivoluzionò il salto in alto con il suo stile «di schiena» o «dorsale» (poi denominato ‘Fosbury Flop’ in suo onore), tecnica che andò a sostituire il salto «ventrale». A dare la triste notizia è stato il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. “È con il cuore addolorato che devo rilasciare la notizia che l’amico e cliente di lunga data Dick Fosbury è morto pacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo un breve periodo con una recidiva di linfoma – ha scritto Schulte –. La leggenda dell’Atletica leggera ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Tragica scomparsa nel mondo dell’. All’età di 76 anni ci ha lasciatiche alla fine degli anni ’60ilincon il suo stile «di schiena» o «dorsale» (poi denominato ‘Flop’ in suo onore), tecnica che andò a sostituire il«ventrale». A dare la triste notizia è stato il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. “È con il cuore addolorato che devo rilasciare la notizia che l’amico e cliente di lunga datapacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo un breve periodo con una recidiva di linfoma – ha scritto Schulte –. La leggenda dell’leggera ...

