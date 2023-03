Atalanta Vs Empoli: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 13 marzo 2023) Gara valida per ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I bergamaschi, reduci da tre sconfitte e due pareggi, hanno bisogno di tornare alla vittoria per restare in scia alle dirette concorrenti per un posto in Champions League. I toscani, invece, vogliono fare punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Atalanta Vs Empoli si giocherà venerdì 17 marzo 2023 alle ore 20.30 presso il Gewiss Stadium. Atalanta VS Empoli: LE probabili formazioni Nel 3-4-1-2 dei padroni di casa, Lookman ed Hojulund guideranno l’attacco con Boga alle loro spalle. A centrocampo, De Roon ed Ederson, con Maehle e Zappacosta esterni. In difesa si rivedono Scalvini e Palomino insieme a Demiral. Mister Zanetti confermerà il 4-3-1-2 con Baldanzi dietro Caputo e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 marzo 2023) Gara valida per ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I bergamaschi, reduci da tre sconfitte e due pareggi, hanno bisogno di tornare alla vittoria per restare in scia alle dirette concorrenti per un posto in Champions League. I toscani, invece, vogliono fare punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza.Vssi giocherà venerdì 17 marzo 2023 alle ore 20.30 presso il Gewiss Stadium.VS: LENel 3-4-1-2 dei padroni di casa, Lookman ed Hojulund guideranno l’attacco con Boga alle loro spalle. A centrocampo, De Roon ed Ederson, con Maehle e Zappacosta esterni. In difesa si rivedono Scalvini e Palomino insieme a Demiral. Mister Zanetti confermerà il 4-3-1-2 con Baldanzi dietro Caputo e ...

