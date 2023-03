Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atalanta su Sosa: c'è un indizio per il futuro: Borna Sosa, terzino sinistro dello Stoccarda, seguito dall'Atalanta… - cn1926it : #Sosa: “Vi spiego perché il #Napoli prende pochi gol. Indagini #Juve? Il motivo è ovvio” -

A disp.: Bardi, Ravaglia,, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Sansone, Arnautovic. All.: ... 75 ZaccagniCLASSIFICA SERIE A: Napoli* 68 punti; Inter* 50; Lazio* 49; Roma e Milan 47;* 42; ...L'accenna a una reazione che culmina con una gran parata di Gollini su conclusione in ... In panchina: Bardi, Ravaglia,, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Sansone, Arnautovic. ...Contro la squadra di Paulo, Zlatan Ibrahimovic non partirà dal primo minuto : lo svedese, ... Aspettando la sfida contro l', il Napoli resta a +15 sul 2° posto. In coda lo Spezia porta a 6 ...

Napoli lanciato verso lo Scudetto. Il Pampa Sosa: "Tutto nasce in C, con 4 disperati" Tutto Atalanta

El Pampa. Diciannove anni fa. Era il 2004. La storia la sapete, il Napoli fallito e l’Uomo del Cinema che arriva in soccorso. Pampa Sosa ...Proprio il paragone tra Kvaratskhelia e Maradona viene rispolverato da Corriere dello Sport che scrive: “Si può dire che sembra Diego, anche se Diego non è Kvaratskhelia paragone con Maradona. Da qua ...