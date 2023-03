Atalanta | senti Pagliuca | «Scouting e vivaio per puntare in alto Su Gasperini…»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole del co chairman dell’Stephentra obiettivi stagionali,e il rapporto avuto con Gasperini Tramite CBS Sports organizzato è intervenuto il co chairman dell’Stephen: tra acquisti, obiettivi nerazzurro, rapporto con società e Gasperini e su Bergamo.AD ALTI LIVELLI – «La chiave è il fantastico lavoro dei Percassi è quello che hanno fatto con la loro academy, ci sono oltre 400 ragazzi tra i 6 e i 16 anni, considerando che per l’è fondamentale il settore giovanile. Poi con losono riusciti a trovare calciatori come Hojlund e Lookman. Stiamo adottando la stessa strategia usata a Boston in NBA». GASPERINI – «Lui è come Marcus Smart: duro, si allena, vuole disciplina, si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaUsai : @chievodimilano @capuanogio E tu sei cartonato, cazzo vuoi che qui si parla di atalanta? A beh giusto,ti senti tira… - sportli26181512 : Napoli, senti Ilzer: 'Hojlund in azzurro? Gli consiglio un altro anno all’Atalanta' - NapoliAddict : Napoli, senti Denis: 'Con l'Atalanta è sempre una sfida dura. E su Osimhen...' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : Napoli, senti Denis: 'Con l'Atalanta è sempre una sfida dura. E su Osimhen...' -

... "Sappiamo che ci aspetta una gara difficile, l'è una squadra forte fisicamente e che attacca lo spazio con aggressività e ti affronta uno contro uno. E' certamente un avversario di ...Quando sei in campo poitutta la passione dello stadio, è stata una fortuna per me far parte della storia del Napoli. L'attacco dell'E' molto pericoloso, in campo aperto sa fare male. ...Nella seconda annata, Virdis si rivela come miglior assistman per il compagno e realizza alcuni goal decisivi contro Verona e. Con i bianconeri conquista la Coppa Italia (secondo trofeo in ...

Atalanta, senti Sacchi: 'Lookman e Hojlund Bisognava multarli ... Calciomercato.com

“Un po’ di richieste arrivano sempre, ma al momento la panchina che sto sognando è quella in un parco con i miei nipotini per godermi la vita con loro. (LaPresse) – “La passione rimane, una grande pas ...L’estremo difensore azzurro, in prestito dall’Atalanta, ha commentato il suo esordio con la maglia dei partenopei Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo sull’Atalanta, il portiere del Napol ...