Atalanta | Pagliuca | “Percassi è il motivo per cui sono qui Obiettivo? Seguire lavoro fatto al Celtics”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 marzo 2023) Stephenha parlato alla CBS Sports del suo rapporto con l’, un anno dopo il suo arrivo.“La famigliaè uno dei grandi motivi quando abbiamo deciso di puntare su questo club. Li abbiamo conosciuti tramite un mio partner in Italia e c’è stato subito feeling. A Bergamo misentito subito come a casa, le personeincredibili e vivono davvero per la loro squadra.diventato un fan del calcio”. Il Presidente nerazzurro ha poi continuato: “Quando torno in Italiasempre molto onorato, a Boston ho portato, Congerton e anche Gasperini,stati a bordo campo a guardare i match dei. Io sto cercando di fare lo stessonel ...