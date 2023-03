Atalanta: individuale per Koopmeiners. Terapie per Djimsiti e Hateboer (Di lunedì 13 marzo 2023) L'Atalanta ha ripreso la preparazione in vista del prossimo match contro l'Empoli. Diverse le assenze nel gruppo a disposizione di Gian... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) L'ha ripreso la preparazione in vista del prossimo match contro l'Empoli. Diverse le assenze nel gruppo a disposizione di Gian...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianPugli : @ocwsport Dite a Gasperini di far fare un Mutuo all Atalanta per ingaggiare un allenatore di Difesa individuale per i giocatori! - _SiGonfiaLaRete : Napoli, il report alla vigilia del match contro l’Atalanta: ancora individuale per #Lozano -