Assunzioni scuola | 20 000 posti a settembre | ma un prof su 4 è precario | i dati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il precariato la fa da padrona nelle scuole, unsu quattro è. I contratti che vengono stipulati per i nuovi docenti sono sempre più a tempo determinato e sale il numero dei precari che nel 2022 è arrivato a quota 225mila su 900milaassegnati. Un dato che evidenzia come il precariato nelle scuole abbia raggiunto il 25 per cento. Una situazione allarmante non solo per gli stessi insegnanti che non hanno prospettive sicure per il loro futuro, ma anche per gli studenti che vedono cambiare di anno in anno i docenti. E, in particolare, a soffrire di questi continui cambi di cattedra, sono gli alunni con disabilità che non hanno il tempo di cucire una relazione con l’insegnante di sostegno che se lo vedono modificare. Il ministro dell’Istruzione studia un piano diUna situazione allarmante alla ...