Associazione Scarlatti | al Teatro Sannazaro il giovane pianista Jan Lisiecki

(Di lunedì 13 marzo 2023) Riprendono, giovedì 16 marzo, ali consueti appuntamenti con i concerti dellacon l’atteso recital di Jan. Il pianoforte protagonista assoluto del prossimo concerto della fortunata Stagione dellaAlessandroche per questo prossimo giovedì 16 marzo, propone un prezioso recital pianistico di Jan. Questo

... Palermo, dove ha intrapreso gli studi di contrabbasso al conservatorio Alessandroe ... L'evento sarà seguito, alle 20.30, dall'apericena a cura dell'Patatrac APS. L'ingresso è ...... Concerti venerdì 10, alle 18.00, alla Sala Laudamo per l'Musicale Vincenzo Bellini : ..., Sanz, Pellegrini, Boccherini, D., Rigano; venerdì 10, alle 22.00, al ...In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna ,... È stata protagonista nello Stabat Mater e nella Salve Regina di Alessandronella chiesa luterana ...