Assicurazioni, in un anno +15% sull’Rc Auto. Ecco perché il premio sale e chi deve pagare di più (Di lunedì 13 marzo 2023) Il premio dell’assicurazione Auto è cresciuto del 15% in un anno. Secondo i dati di Facile.it, comparatore di polizze assicurative, per assicurare un veicolo a quattro ruote, a febbraio 2023 si spendevano in media 515 euro. Appena un anno prima erano 448. Si tratta di un aumento di premio da 40 a 50 euro in più sulle Auto, e tra 10 e 20 euro in più per le moto. Rincari che possono sembrare contenuti, ma che si sommano a quelli delle bollette e della spesa di tutti i giorni, e su un costo che non può essere evitato, fa notare La Stampa. Non solo, oltre a pesare ancor di più sulle tasche dei consumatori, nell’ultimo anno messe a dura prova, gli aumenti arrivano senza preavviso. perché? «A incidere sull’aumento del prezzo dell’Rc Auto ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Ildell’assicurazioneè cresciuto del 15% in un. Secondo i dati di Facile.it, comparatore di polizze assicurative, per assicurare un veicolo a quattro ruote, a febbraio 2023 si spendevano in media 515 euro. Appena unprima erano 448. Si tratta di un aumento dida 40 a 50 euro in più sulle, e tra 10 e 20 euro in più per le moto. Rincari che possono sembrare contenuti, ma che si sommano a quelli delle bollette e della spesa di tutti i giorni, e su un costo che non può essere evitato, fa notare La Stampa. Non solo, oltre a pesare ancor di più sulle tasche dei consumatori, nell’ultimomesse a dura prova, gli aumenti arrivano senza preavviso.? «A incidere sull’aumento del prezzo dell’Rc...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco24980 : RT @sinfantino: Assicurazioni malattia: in un anno quasi +13%. Boom del +33,4% per quelle individuali a 1,7 milioni di polizze attive htt… - sinfantino : Assicurazioni malattia: in un anno quasi +13%. Boom del +33,4% per quelle individuali a 1,7 milioni di polizze atti… - GiorgioBergesio : ? defiscalizzazione dei contributi in agricoltura per il settore ortofrutticolo; ? moratoria dei mutui, con arresto… - nieddupierpaolo : RT @giulezionihaoma: @nieddupierpaolo A mentire sono di più gli uomini o le donne? secondo un sondaggio condotto dal portale di assicurazio… - Mattew65302643 : RT @aniaufficiale: Torna, anche quest’anno, la rubrica #Oltre8marzo. Per una settimana, ogni giorno, in primo piano, le iniziative di ANIA… -