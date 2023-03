Assegno Unico Figlio 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 13 marzo 2023) Abbiamo già parlato dell’in una nostra precedente Guida (sempre valida), che spiega esattamente come fare la domanda e tutte le altre informazioni utili. Ma, ancora oggi, ci sono dubbi: soprattutto all’inizio dell’anno, le famiglie si chiedono se debbano rifare la domanda ogni anno.: bisogna rifare la domanda nel? La risposta è no: se hai fatto la domanda per l’nel 2022, non devi rifarla nel, si rinnova automaticamente. Questo dubbio crediamo che sia dovuto a due fattori principali: il primo, è che l’Inps ha marzo ha pagato gli arretrati dell’di gennaio, e quindi qualche giorno fa diverse famiglie ...