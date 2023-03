Assegno di mantenimento più ricco: ecco perchè avrai (o dovrai dare) un mare di soldi (Di lunedì 13 marzo 2023) Cambiano le regole attorno all’Assegno di mantenimento. Ora dopo il divorzio ti troverai a dare o ricevere molti più soldi. In caso di divorzio, dal 2023, potrete percepire degli assegni più alti che in passato. Le modifiche fatte quest’anno alla legge sull’Assegno di mantenimento renderanno molti ex partner molto felici. aumento dell’Assegno di mantenimento ilovetrading.itIl divorzio di una coppia è sempre una questione più o meno complessa. A meno di rarissimi casi in cui la coppia si divide con tutte le carte già pronte, in caso di contratto prematrimoniale, o altre forme di accordo, c’è da superare un lungo travaglio per poter arrivare a una soluzione equa per entrambi. Le cose si complicano nel caso di presenza di figli. Se ci sono dei figli di ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 13 marzo 2023) Cambiano le regole attorno all’di. Ora dopo il divorzio ti troverai ao ricevere molti più. In caso di divorzio, dal 2023, potrete percepire degli assegni più alti che in passato. Le modifiche fatte quest’anno alla legge sull’direnderanno molti ex partner molto felici. aumento dell’diilovetrading.itIl divorzio di una coppia è sempre una questione più o meno complessa. A meno di rarissimi casi in cui la coppia si divide con tutte le carte già pronte, in caso di contratto prematrimoniale, o altre forme di accordo, c’è da superare un lungo travaglio per poter arrivare a una soluzione equa per entrambi. Le cose si complicano nel caso di presenza di figli. Se ci sono dei figli di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettamantova : Il papà separato chiede che, come stabilito dal tribunale, gli sia riconosciuto l’assegno unico con cui pagava quas… - TerrinoniL : Assegno di divorzio una tantum, quando il mantenimento viene pagato in un’unica soluzione - esmigli1 : @salvinimi Vogliamo parlare dell’assegno di mantenimento? - infoiteconomia : Nuovi criteri di calcolo dell'assegno di mantenimento - infoiteconomia : Assegno sociale e maggiorazioni pensione: l’assegno di mantenimento e come incide -