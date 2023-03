ASL di La Spezia: Concorso per 4 Soccorritori con Ambulanza (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Azienda Socio Sanitaria Ligure 5 di La Spezia ha appena indetto un Bando di Concorso per selezionare 4 Operatori Tecnici Specializzati, Autisti di Ambulanza, Soccorritori su mezzi di soccorso di base e avanzati del sistema emergenza/urgenza, in categoria Bs, da assegnare alla struttura complessa emergenza-urgenza extraospedaliera 112. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Concorso ASL 5 di La Spezia: Cosa c’è da Sapere Quello del Soccorritore non é un lavoro per tutti, ma se ti sei fermato a leggere questo articolo evidentemente qualcosa ti ha incuriosito. Bene, per ricoprire questo ruolo bisogna essere in possesso di abilitazioni al primo soccorso, guida di mezzi di emergenza per il trasporto di persone, competenze mediche, velocità di ragionamento ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Azienda Socio Sanitaria Ligure 5 di Laha appena indetto un Bando diper selezionare 4 Operatori Tecnici Specializzati, Autisti disu mezzi di soccorso di base e avanzati del sistema emergenza/urgenza, in categoria Bs, da assegnare alla struttura complessa emergenza-urgenza extraospedaliera 112. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato.ASL 5 di La: Cosa c’è da Sapere Quello del Soccorritore non é un lavoro per tutti, ma se ti sei fermato a leggere questo articolo evidentemente qualcosa ti ha incuriosito. Bene, per ricoprire questo ruolo bisogna essere in possesso di abilitazioni al primo soccorso, guida di mezzi di emergenza per il trasporto di persone, competenze mediche, velocità di ragionamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BasicLifeSupp : Chirurgia toracica S. Andrea di La Spezia. Gratarola: “Nessun accorpamento strutturale con il S. Martino” - BasicLifeSupp : Aggressioni in sanità. Al S. Andrea di La Spezia torna operativo il posto di polizia - Rosy17027547 : LA NAZIONE: Sana per l’Asl, ma aveva un tumore. 'La mammografia? Spesso non risolutiva'. - qn_lanazione : Sana per l’Asl, ma aveva un tumore. 'La mammografia? Spesso non risolutiva' -