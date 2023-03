ASL 1 Abruzzo, FP CGIL, CISL, Fials e Nursind: ripristinare le corrette relazioni sindacali (Di lunedì 13 marzo 2023) L'Aquila - La Sanità provinciale è in crisi profonda e sono troppe le domande che non trovano risposta. Sappiamo bene quanto sia complesso il momento politico, economico e sociale che il Paese sta attraversando e quanto possa essere complicata la gestione della Salute nella nostra Provincia, ma nulla può giustificare il silenzio assordante sulle sorti della sanità pubblica e di chi vi lavora. La stagione degli eroi è da tempo conclusa, ma noi non dimentichiamo gli ultimi due anni e mezzo di lavoro negli Ospedali e nelle strutture Territoriali e non siamo più disposti ad aspettare o a rimandare. All’ordine del giorno problemi già conosciuti ma evidentemente mai risolti. Acuiti adesso da uno stato di relazioni sindacali ormai allo sbando, «un atteggiamento arrogante e irrispettoso nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e di chi tutela i loro ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 13 marzo 2023) L'Aquila - La Sanità provinciale è in crisi profonda e sono troppe le domande che non trovano risposta. Sappiamo bene quanto sia complesso il momento politico, economico e sociale che il Paese sta attraversando e quanto possa essere complicata la gestione della Salute nella nostra Provincia, ma nulla può giustificare il silenzio assordante sulle sorti della sanità pubblica e di chi vi lavora. La stagione degli eroi è da tempo conclusa, ma noi non dimentichiamo gli ultimi due anni e mezzo di lavoro negli Ospedali e nelle strutture Territoriali e non siamo più disposti ad aspettare o a rimandare. All’ordine del giorno problemi già conosciuti ma evidentemente mai risolti. Acuiti adesso da uno stato diormai allo sbando, «un atteggiamento arrogante e irrispettoso nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e di chi tutela i loro ...

