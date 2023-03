Ascolti tv domenica 12 marzo 2023: Resta con me, Lo Show dei Record, Che tempo che fa, Non è l’Arena, dati Auditel e share (Di lunedì 13 marzo 2023) Ascolti tv domenica 12 marzo 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione tv è stata ricca anche ieri, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anche la domenica sera. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. dati di ascolto e share canali Rai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023)tv12, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione tv è stata ricca anche ieri, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anche lasera. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Rai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Grandi ascolti per #CTCF: oltre 2,7 milioni di telespettatori e il 13,4% di share, con un picco di 3,2 milioni e de… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 12 marzo 2023: Resta con me, Lo Show dei Record, Che tempo che fa, Non è l'Arena, dati Auditel… - CorriereCitta : #AscoltiTv Resta con me e Lo Show dei Record, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di domenica 12 marzo 2023… - FilippoLicari4 : @GianniMagini approfittane per vedere come vanno gli ascolti secondo me di lunedì sera è meglio della domenica potr… - Pierre8244309 : #DAZN in streaming domenica prossima (dato che Zona Dazn su Sky, ascolti alla mano, non se lo caga quasi nessuno):… -