Ascolti TV | Domenica 12 Marzo 2023. Resta con Me (20.7% – 3,7 mln) tiene a distanza Lo Show dei Record (14.6% – 2,3 mln). Zona Bianca 3.2%, Non è l’Arena 5.2%. L’ultimo pomeridiano di Amici al 26.6% (3,31 mln) (Di lunedì 13 marzo 2023) Resta con Me Nella serata di ieri, Domenica 12 Marzo 2023, su Rai1 la fiction Resta con Me ha conquistato 3.696.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.27 – Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.296.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 893.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Blue Bloods ha interessato 836.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1, preceduto da una presentazione in onda dalle 20.27 alle 20.52 (818.000 – 4.1%), Le Iene presentano Inside ha intrattenuto 997.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.566.000 – 8.1%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.445.000 spettatori (12.1%) mentre – dalle 22.24 alle 0.16 – Che ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 marzo 2023)con Me Nella serata di ieri,12, su Rai1 la fictioncon Me ha conquistato 3.696.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.27 – Lodeiha ottenuto un ascolto medio pari a 2.296.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 893.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Blue Bloods ha interessato 836.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1, preceduto da una presentazione in onda dalle 20.27 alle 20.52 (818.000 – 4.1%), Le Iene presentano Inside ha intrattenuto 997.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.566.000 – 8.1%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.445.000 spettatori (12.1%) mentre – dalle 22.24 alle 0.16 – Che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Grandi ascolti per #CTCF: oltre 2,7 milioni di telespettatori e il 13,4% di share, con un picco di 3,2 milioni e de… - Annamaria8343 : RT @chetempochefa: Ancora ascolti importanti per #CTCF: quasi 2,5 milioni di telespettatori e il 12,1% di share, con un picco di 2,9 milion… - Anna50732053 : @MasterAb88 Peccato che dalla prossima domenica senza il fortissimo #Amici22 la Venier avrà campo libero perchè… - nelloscavo : RT @chetempochefa: Ancora ascolti importanti per #CTCF: quasi 2,5 milioni di telespettatori e il 12,1% di share, con un picco di 2,9 milion… - chetempochefa : Ancora ascolti importanti per #CTCF: quasi 2,5 milioni di telespettatori e il 12,1% di share, con un picco di 2,9 m… -