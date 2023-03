Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 12 marzo 2023 (Di lunedì 13 marzo 2023) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 12 marzo 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata Resta con me, che cresce leggermente e totalizza 3,7 milioni di spettatori. Gli Ascolti rimangono bassi per Lo Show dei Record, che porta a casa a 2,3 milioni, mentre perde qualche spettatore Che tempo che fa. Nel pomeriggio Amici batte ancora domenica In. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Resta con me ha totalizzato 3696 spettatori (20,72% di share); su Canale5 il programma Lo show dei record si è portato a casa 2296 spettatori (share 14,60%). Su Italia1 il programma Le Iene Presentano: inside ha ottenuto 997 spettatori ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 13 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata Resta con me, che cresce leggermente e totalizza 3,7 milioni di spettatori. Glirimangono bassi per Lo Show dei Record, che porta a casa a 2,3 milioni, mentre perde qualche spettatore Che tempo che fa. Nel pomeriggio Amici batte ancoraIn.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Resta con me ha totalizzato 3696 spettatori (20,72% di share); su Canale5 il programma Lo show dei record si è portato a casa 2296 spettatori (share 14,60%). Su Italia1 il programma Le Iene Presentano: inside ha ottenuto 997 spettatori ...

