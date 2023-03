ASCOLTI TV 12 MARZO 2023: RESTA CON ME, LO SHOW DEI RECORD, CTCF, AMICI, DOMENICA IN, LINEA VERDE (Di lunedì 13 marzo 2023) ASCOLTI TV 12 MARZO 2023 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – xTg1 – xIn Famiglia – x + xPaesi che Vai – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – xLINEA VERDE – x + xTg1 – xPres. DOMENICA In – xDOMENICA In – x + xDOMENICA In – xDa Noi A Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xRESTA Con Me – xSpeciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xI Segreti di Ninive e Babilonia – xSanta Messa – xStorie MelaVERDE – xStorie MelaVERDE – xMelaVERDE (R) – xTg5 – xArca di Noè – xAMICI – xVerissimo – v. sottoVerissimo – xVerissimo – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 marzo 2023)TV 12· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – xTg1 – xIn Famiglia – x + xPaesi che Vai – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – x– x + xTg1 – xPres.In – xIn – x + xIn – xDa Noi A Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xCon Me – xSpeciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xI Segreti di Ninive e Babilonia – xSanta Messa – xStorie Mela– xStorie Mela– xMela(R) – xTg5 – xArca di Noè – x– xVerissimo – v. sottoVerissimo – xVerissimo – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Ascolti tv domenica 12 marzo 2023: Resta con me, Lo show dei Record, CTCF - infoitcultura : Ascolti Tv in Europa, venerdì 10 marzo 2023 - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 12 marzo 2023: Resta con me, Lo Show dei Record, Che tempo che fa, Non è l'Arena, dati Auditel… - CorriereCitta : #AscoltiTv Resta con me e Lo Show dei Record, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di domenica 12 marzo 2023… - Fra22064783 : RT @FedericaMassa19: Avete preferito il circo alla purezza e alla verità che purtroppo per il vostro contesto stonava decidendo cosi di chi… -