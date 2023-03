ASCOLTI TV 12 MARZO 2023 | RESTA CON ME 20 | 8% | LO SHOW DEI RECORD 14 | 6% | CTCF 12 | 1% | AMICI 26 | 6% | DOMENICA IN 19 | 8% + 19 | 7% | LINEA VERDE 26 | 3%

(Di lunedì 13 marzo 2023)TV 12· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – 266 14.10Tg1 – xIn Famiglia – 667 18.70 + 1442 24.70Paesi che Vai – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – x– 2499 24.20 + 3278 26.30Tg1 – xPres.In – xIn – 2598 19.80 + 2266 19.70In – 1939 17.90Da Noi A Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – 4879 24.07Con Me – 3696 20.79Speciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xI Segreti di Ninive e Babilonia – xSanta Messa – xStorie Mela– xStorie Mela– xMela(R) – xTg5 – xArca di Noè – x– ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : Ascolti tv domenica 12 marzo 2023: Resta con me a 3,7 mln (20,8%), CTCF a 2,4 mln (12,1%), Lo show dei Record 2,3 m… - twittantoridi : RT @fabiofabbretti: Boom per l'ultima domenica pomeriggio di #Amici22 che vola al 26.6% contro #DomenicaIn 19.8% e 19.7% - fabiofabbretti : Boom per l'ultima domenica pomeriggio di #Amici22 che vola al 26.6% contro #DomenicaIn 19.8% e 19.7% - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Domenica 12 Marzo 2023. Resta con Me 20.7% (3,7 mln), Lo Show dei Record non ingrana (14.6% - 2,3 mln… - fabiofabbretti : #RestaConMe (3,7 mln - 20.7%) vince facile su #LoShowDeiRecord (2,3 mln - 14.6%), sempre bene #CTCF 12.1% e 11%,… -

... e soprattutto gli, si vanno via via erodendo : è peculiare che nel 2023 siano stati ... Iscriviti subito Il 22torna Wired Health, il nostro evento su salute e digitale: iscriviti subito ...... sta ottenendo ottimisettimana dopo settimana. In attesa di leggere cos'è successo nei due episodi della puntata andata in onda ieri sera, domenica 12, vediamo dove recuperarli per chi ......fortunata Stagione della Associazione Alessandro Scarlatti che per questo prossimo giovedì 16,...dovrebbe provare ad ascoltare Chopin Perché è meglio di un romanzo o di un film! Quando lo...

Ascolti tv e dati Auditel sabato 11 marzo: C’è Posta per Te regala la vittoria a Canale 5 in prima serata Virgilio Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Inverno 2023. Napoli, stazione della metropolitana di Piazza Dante. In una mattinata piovosa di inizio marzo, due ragazze sedute sulla banchina attendono ...