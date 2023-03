Ascolti Tv 12 marzo 2023, exploit Linea Verde: è record (Di lunedì 13 marzo 2023) Ascolti Tv 12 marzo 2023 , su Rai1 la fiction Resta con Me ha conquistato una media di 3.696.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 - dalle 21.22 alle 0.27 - Lo Show dei record 2.296.000 e ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023)Tv 12, su Rai1 la fiction Resta con Me ha conquistato una media di 3.696.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 - dalle 21.22 alle 0.27 - Lo Show dei2.296.000 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... programmaziontv : #AscoltiTV di Domenica 12 Marzo 2023: tra Guinness e #RestaconMe: Domenica sera Rai1 e Canale 5 si sono sfidati con… - davidemaggio : #AscoltiTV | Domenica 12 Marzo 2023· Resta con Me (20.7% – 3,7 mln) tiene a distanza Lo Show dei Record (14.6% –… - infoitcultura : Ascolti TV 12 marzo 2023, dati auditel di ieri - infoitcultura : Ascolti tv domenica 12 marzo 2023: Resta con me a 3,7 mln (20,8%), CTCF a 2,4 mln (12,1%), Lo show dei Record 2,3 m… - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel domenica 12 marzo: la fiction 'Resta con me' di Francesco Arca batte Fazio e Giletti -