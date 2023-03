Articolo 31 – Il ritorno summer tour: le date (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO – A grandissima richiesta, gli Articolo 31 saranno live in tutta Italia per un tour estivo imperdibile. Opening act: Wlady. Proprio così: dopo aver registrato quattro sold out al Mediolanum Forum di Milano, l’iconico duo (formato da J-Ax e Dj Jad) annuncia il tanto atteso “Articolo 31 – Il ritorno summer tour”. Biglietti disponibili online sul sito di Vivo Concerti da giovedì 9 marzo e presso le rivendite autorizzate dalle ore 11 di martedì 14 marzo. Ecco qui di seguito il calendario completo: Articolo 31 – IL ritorno – summer tour 01 LUGLIO – CASTLE ON AIR – BELLINZONA 04 LUGLIO – RUGBY SOUND – MILANO 09 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL – ALBA (CN) 12 LUGLIO – ARENA CAMPO MARTE – BRESCIA 14 LUGLIO – PINEWOOD ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO – A grandissima richiesta, gli31 saranno live in tutta Italia per unestivo imperdibile. Opening act: Wlady. Proprio così: dopo aver registrato quattro sold out al Mediolanum Forum di Milano, l’iconico duo (formato da J-Ax e Dj Jad) annuncia il tanto atteso “31 – Il”. Biglietti disponibili online sul sito di Vivo Concerti da giovedì 9 marzo e presso le rivendite autorizzate dalle ore 11 di martedì 14 marzo. Ecco qui di seguito il calendario completo:31 – IL01 LUGLIO – CASTLE ON AIR – BELLINZONA 04 LUGLIO – RUGBY SOUND – MILANO 09 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL – ALBA (CN) 12 LUGLIO – ARENA CAMPO MARTE – BRESCIA 14 LUGLIO – PINEWOOD ...

