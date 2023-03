Arriva la primavera dei buoni propositi, e anche i lobbisti adesso stanno con Elly (Di lunedì 13 marzo 2023) Poteva il fenomeno Elly Schlein non andare ad affrontare nel suo discorso di insediamento come segretario del Partito Democratico anche un tema trendy e appassionante come quello della rappresentanza di interessi e della regolamentazione dell’attività lobbistica? Poteva lasciar scivolare silenziosamente uno dei punti che ha creato maggior imbarazzo al PD negli ultimi mesi?Si probabilmente avrebbe potuto evitarlo, ma sarebbe stata un’occasione persa per rimarcare ancor più, come se ce ne fosse bisogno, lo stacco ideologico e nei comportamenti rispetto ai suoi predecessori. Nel suo lungo intervento Elly Schlein ha quindi scelto di andare dritta anche su questo punto, confermando l’impressione già emersa in queste settimane di essere un esponente politico con una chiara rotta in testa. Tornando al punto, ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 marzo 2023) Poteva il fenomenoSchlein non andare ad affrontare nel suo discorso di insediamento come segretario del Partito Democraticoun tema trendy e appassionante come quello della rappresentanza di interessi e della regolamentazione dell’attivitàca? Poteva lasciar scivolare silenziosamente uno dei punti che ha creato maggior imbarazzo al PD negli ultimi mesi?Si probabilmente avrebbe potuto evitarlo, ma sarebbe stata un’occasione persa per rimarcare ancor più, come se ce ne fosse bisogno, lo stacco ideologico e nei comportamenti rispetto ai suoi predecessori. Nel suo lungo interventoSchlein ha quindi scelto di andare drittasu questo punto, confermando l’impressione già emersa in queste settimane di essere un esponente politico con una chiara rotta in testa. Tornando al punto, ...

