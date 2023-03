Arrestato dopo avere picchiato la moglie in auto con un bastone (Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 35 anni originario della Turchia è stato Arrestato a San Giuliano dopo avere picchiato la moglie in auto, anche con l’utilizzo di un ramo. E’ successo questo pomeriggio. L’uomo è stato Arrestato dai carabinieri a San Giuliano Milanese (inizialmente l’agenzia Ansa aveva riferito di un arresto avvenuto a Paderno Dugnano poi smentito) ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 35 anni originario della Turchia è statoa San Giulianolain, anche con l’utilizzo di un ramo. E’ successo questo pomeriggio. L’uomo è statodai carabinieri a San Giuliano Milanese (inizialmente l’agenzia Ansa aveva riferito di un arresto avvenuto a Paderno Dugnano poi smentito) ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Nel frattempo è stato arrestato l'accoltellatore della stazione. Si tratta di un marocchino di 23 anni. Sei persone… - Be19995355Maria : RT @ANPIRomaPosti: Brigadiere dei @_Carabinieri_ , dopo l'#8settembre 1943 #ModestinoGuaschini partecipò alla lotta di #Liberazione.Arrest… - Carlos_Castera : Frasi di esempio con #andaredentro col significato di essere arrestato: Dopo aver commesso il furto, il ladro è an… - DanyGilli : RT @CancAtomic: Estratto Il Giornale: -Un odissea vissuta 17 anni per Michele Padovano che accusato di finanziare un giro di spaccio fu ar… - sangiorgi73 : RT @Teresa02247224: #AhmadrezaDjalali, medico, ha lavorato in Italia. Tornato in Iran per un ciclo di conferenze, è stato arrestato con l'a… -