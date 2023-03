Armi e munizioni in casa, 27enne della Valle Vitulanese a processo (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ finito a processo perchè ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma e ricettazione. Si è svolta questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, l’udienza a carico di Biagio Mazzone, 27enne di Campoli del Monte Taburno finito nei guai per un episodio del 20 febbraio 2020, quando dopo una perquisizioni in casa dei carabinieri di Cautano, nella stanza da letto dell’abitazione del 27enne, erano stati rinvenuti una pistola automatica “L. Bernardelli” calibro 6,35, comprensiva di 14 cartucce dello stesso calibro. Il giovane era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi in seguito all’udienza di convalida il giudice lo aveva rimesso in libertà con l’obbligo di firma. Il 27enne, difeso dall’avvocato Raffaele Scarinzi, aveva sostenuto di aver ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ finito aperchè ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma e ricettazione. Si è svolta questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, l’udienza a carico di Biagio Mazzone,di Campoli del Monte Taburno finito nei guai per un episodio del 20 febbraio 2020, quando dopo una perquisizioni indei carabinieri di Cautano, nella stanza da letto dell’abitazione del, erano stati rinvenuti una pistola automatica “L. Bernardelli” calibro 6,35, comprensiva di 14 cartucce dello stesso calibro. Il giovane era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi in seguito all’udienza di convalida il giudice lo aveva rimesso in libertà con l’obbligo di firma. Il, difeso dall’avvocato Raffaele Scarinzi, aveva sostenuto di aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MAUROMARNIC : RT @elisamariastel1: L'esercito ucraino commercia munizioni fornite dall'Occidente Sono emerse prove che confermano le informazioni di An… - Pholey_vn : RT @Lukyluke311: Prigozhin, seppur trollando, mette in evidenza la sfida che gli uomini della Wagner hanno dovuto affrontare a Soledar, Bah… - incazza1 : RT @ravel80262268: Pentagono chiederà 170 miliardi di dollari per armi Questi fondi, in particolare, dovrebbero essere spesi per sostituir… - Flavr7 : RT @Lukyluke311: Prigozhin, seppur trollando, mette in evidenza la sfida che gli uomini della Wagner hanno dovuto affrontare a Soledar, Bah… - nevrotica9 : RT @Lukyluke311: Prigozhin, seppur trollando, mette in evidenza la sfida che gli uomini della Wagner hanno dovuto affrontare a Soledar, Bah… -