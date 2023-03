Argomento scottante al GF Vip 7: la regia interviene (Di lunedì 13 marzo 2023) Nelle ultime due settimane, Mediaset ha deciso di adottare una linea differente. L’attenzione verso i contenuti da mandare in onda è aumentata enormemente. Il programma più colpito è stato il Grande Fratello Vip 7 dove insulti e parolacce non sono mai mancati. Durante la serata di ieri, in occasione del compleanno di Oriana Marzoli, i concorrenti si sono lasciati andare a una conversazione sopra le righe. L’entità delle confessioni riportate ha spinto la regia a intervenire con la censura. Parte del discorso, però, non è sfuggito alle orecchie attente del pubblico. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, i concorrenti superano nuovamente il limite: “Basta!” Il GF Vip 7 è finito nel mirino di Mediaset. Le recenti scene sono state giudicate irrispettose verso il pubblico. Gli autori, per stare ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 marzo 2023) Nelle ultime due settimane, Mediaset ha deciso di adottare una linea differente. L’attenzione verso i contenuti da mandare in onda è aumentata enormemente. Il programma più colpito è stato il Grande Fratello Vip 7 dove insulti e parolacce non sono mai mancati. Durante la serata di ieri, in occasione del compleanno di Oriana Marzoli, i concorrenti si sono lasciati andare a una conversazione sopra le righe. L’entità delle confessioni riportate ha spinto laa intervenire con la censura. Parte del discorso, però, non è sfuggito alle orecchie attente del pubblico. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, i concorrenti superano nuovamente il limite: “Basta!” Il GF Vip 7 è finito nel mirino di Mediaset. Le recenti scene sono state giudicate irrispettose verso il pubblico. Gli autori, per stare ...

