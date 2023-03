Argentina | Emiliano Martinez vende all’asta i guanti della finale contro la Francia | il ricavato andrà a un ospedale pediatrico

(Di lunedì 13 marzo 2023), portiere dell’protagonistavinta in Qatar, ha vendutoi suoi guantoni autografati utilizzati nelladel Mondiale. Il, poco più di 42.000 euro, sarà devoluto al reparto di oncologia pediatrica dell’Juan Garrahan di Buenos Aires e aiuterà i bambini malati di cancro. “Quando la Fondazionedi pediatria mi ha chiesto di donare i miei guantoni, non ho esitato. Non si gioca unadi Coppa del Mondo tutti i giorni, è speciale. Ma è molto più importante aiutare un bambino piuttosto che tenere i mieiin una scatola a casa”, ha detto l’estremo difensore dell’Aston Villa. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Argentina Emiliano Martinez vende all'asta i suoi guantoni, il ricavato andrà a un ospedale pediatrico - sportli26181512 : Argentina, i guanti di Dibu Martinez venduti all'asta per 45mila dollari: I guanti indossati dal portiere dell'Arge… -

Commenta per primo Secondo Tyc Sports , il Tottenham vorrebbe acquistare per la propria portaMartinez , numero 1 dell'Aston Villa e campione del Mondo con l', che ha sconfitto in finale proprio la Francia del titolare Hugo Lloris.di Correggio. Accadde Oggi 222 - Marco Bassiano Alessiano diventa imperatore romano con il ... Nasce il 17 dicembre 1936 nella capitale, figlio di emigranti piemontesi: suo padre ...AGI - I guanti indossati dal portiere dell''Dibu' Martinez, nei calci di rigore con la Francia nella finale della Coppa del Mondo del Qatar dello scorso anno sono stati battuti all'asta per 45.000 dollari. Il ricavato sarà ...

All'asta i guanti della finale indossati da Emiliano Martinez AGI - Agenzia Italia

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Negli scorsi giorni la stampa inglese aveva avvicinato Emiliano Martinez alla Roma ma, secondo il Sun, ci sarebbe anche la concorrenza del Tottenham sul ...