Apice | Palermo | “La nomina di Pepe e Fioretti è un fatto storico”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – A seguito delladi due dirigenti sanniti in direzione nazionale, interviene Giovanni, segretario del Circolo PD di: “Faccio le mie congratulazioni a Florianaed Antonella, chiamate a far parte della direzione nazionale del Partito Democratico. È unpolitico nuovo e dalla portata storica per la federazione di Benevento, che non aveva mai conseguito una rappresentanza in quell’organismo decisionale. Ad entrambe i miei auguri di buon lavoro”. In ogni caso – continua– sono particolarmente orgoglioso per ladi Antonella, dal momento che essa è una giovane dirigente del partito, ma è anche iscritta al Circolo del PD di ...