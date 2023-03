Aorn San Pio | una paziente ringrazia l’UOC di Reumatologia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La UOC didell’San Pio si conferma punto di riferimento nazionale. Una, ha volutore i medici ed il personale paramedico per le cure e l’assistenza ricevuta durante la sua degenza. “Per mesi e mesi, ho cercato invano aiuto, in varie strutture ospedaliere, guadagnando tra l’altro una diagnosi sbagliata, riconducibile ad un’Artrite Reumatoide .Convinta di non aver ricevuto una diagnosi corretta, mi sono affidata alle cure dei medici dell’’SAN PIO, nello specifico della Dr.ssa Maria Grazia Ferrucci , risolvendo i miei problemi di salute. L’esito delle analisi e delle indagini diagnostiche ha portato alla scoperta di un “Lupus Erimatoso Sistemico” con coinvolgimento renale. Grazie all’impegno, alla professionalità, della ...